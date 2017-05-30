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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
18:00  30 мая 2017 0

Драка с коррупцией. Критика челябинского мэра обвинили в избиении человека

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, полиция, дежурный кпп
Общественник также намерен обратиться в полициюФото: Илья Московец © URA.RU

Общественника из Кунашакского района, доставившего немало хлопот местному главе, обвинили в жестоком избиении односельчанина. По версии анонима, лидер движения «Кунашакский район — без коррупции» Рустам Хасанов на главной площади райцентра отправил в нокаут молодого велосипедиста.

«Хасанов 26.05.2017 г. на центральной площади с. Кунашак ударил молодого человека (гражданин Н.) кулаком в лицо, в результате чего тот упал без сознания. Впоследствии гражданин Н. был госпитализирован в Кунашакскую ЦРБ с сотрясением мозга и телесными повреждениями средней тяжести», — говорится в послании без подписи, с бесплатного почтового ящика. По версии недоброжелателя, общественнику «показалось», что велосипедист задел бампер его автомобиля.

Версия самого Хасанова звучит иначе. «Эта история произошла не в прошлую пятницу, а дней десять назад. Машина была припаркована возле магазина. Мимо ехали двое пьяных на велосипедах. Один задел бампер и упал, а другой врезался в машину слева, серьезно поцарапав водительскую дверь. Я вышел и оттолкнул его. Если вопрос ставится так, я тоже сейчас поеду в полицию и напишу заявление — пусть разбираются», — сообщил общественник корреспонденту «URA.RU».

В полиции подтвердили факт инцидента, но не степень его серьезности. «Да, проводится проверка. Но в рамках Административного кодекса. Об уголовном деле речи не идет», — сообщили «URA.RU» в ОМВД России по Кунашакскому району.

Рустам Хасанов получил известность на Южном Урале благодаря жесткому противостоянию местным чиновникам. Последним громким разбирательством стало расследование о сбросе канализационных стоков райцентра в рыборазводное озеро Шугуняк. Рассказ об этом привлек внимание телевидения, минэкологии региона и правоохранительных органов.

Владимир Васин
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