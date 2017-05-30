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30 мая 2017
18:57  30 мая 2017 0

Глава Крыма заплатит за подброшенный к домам чиновников мусор

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, аксенов сергей, пмэф-2016
Сергей Аксенов заявлял, что готов заняться этим личноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Крыма Сергей Аксенов заплатит штраф за инициативу вывозить мусор под ворота чиновников, которые игнорируют появление несанкционированных свалок в своих районах. Он заявлял, что готов лично поучаствовать в этом и понести наказание.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал он в ходе выездного заседания совета министров региона, однако сумму штрафа не озвучил, пишет РИА «Новости».

Как писало «URA.RU» ранее, его обещания устроить акцию фактически были реализованы общественниками в конце апреля. Они выгрузили мусор под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова. Таким образом общественники решили напомнить чиновникам о том, что они должны выполнять свои обязательства по уборке.

По данным Минэкологии Крыма, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. «Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», — отметили в ведомстве.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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