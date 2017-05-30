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Главные новости Тюменской области
20:30  30 мая 2017 0

Тюменские энергетики ремонтировали трубопровод и спасали людей

В Тюмени завершился второй день соревнований между работниками компаний «Тепло Тюмени» и ТТС "УТСК"фото - пресс-служба компании "Тепло Тюмени"

В Тюмени завершился второй день профессиональных соревнований между рабочими коллективами компаний «Тепло Тюмени» и ТТС «УТСК». Энергетики соревновались в качестве ремонта участка теплосетей, ликвидировали учебный инцидент в тепловой камере и оказывали первую помощь пострадавшему коллеге.

Команды справились с заданиями. «У меня за плечами опыт работы в компании „Тепло Тюмени“ и в „УТСК“. Своя специфика работы присутствует как на распределительных, так и на магистральных тепловых сетях. Все испытания, с которыми мы столкнулись на соревнованиях, — это наша ежедневная работа, то, с чем мы пересекаемся при эксплуатации тепловых сетей. Внутрикорпоративные и первые совместные соревнования, безусловно, отличаются. На этих испытаниях я чувствую на себе ответственность не только за себя, но и за весь коллектив», — рассказал электросварщик ТТС АО «УТСК» Дмитрий Медведев.

Совместные профессиональные соревнования энергетиков двух компаний, одна из которых эксплуатирует магистральные теплосети, а в ведении другой находятся распределительные сети, проходят в Тюмени впервые. Руководители компаний Марат Царгасов и Александр Перекальский единодушно говорят о том, что соревнования позволят повысить качество обслуживания теплосетей и сократить время устранения инцидентов на них.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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