{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
21:00  30 мая 2017 0

Суд Усманова и Навального, московский ураган-убийца движется на Урал, в России появился налог на навоз. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Навальному пришлось несладко в суде против УсмановаФото: Вадим Ахметов / URA.RU

Перед вами — наша ежедневная подборка лучших новостей. Только самые интересные новости и тексты от «URA.RU» дважды в день и один раз в выходные. Подписаться на нашу рассылку очень просто — оставьте нам свой адрес.

И вот самое интересное за день:

Главная политическая тема дня — начавшийся суд по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному (и новые иски к оппозиционеру). Бизнесмен требует от политика опровергнуть сказанное в его адрес в фильме «Он вам не Димон». И, по всей видимости, ему это удастся.

Бывшему челябинскому губернатору Михаилу Юревичу вменяют уже взятку в 3,4 миллиарда рублей — и это абсолютный рекорд для экс-губернаторов под следствием. Мы выяснили, что это за деньги и как олигарх и бывший чиновник получил их.

Ураган, убивший вчера 16 москвичей и покалечивший еще не один десяток, движется на Урал. Признаемся, нас это очень беспокоит (как, думаем, и вас), поэтому мы сделали небольшую памятку, которая может спасти вам жизнь, если вдруг стихия достигнет УрФО. И еще немного о том, почему МЧС, заваливающая всех эсэмэсками об усилении ветра, на этот раз сплоховало и не предупредило никого о страшной климатической аномалии.

В Екатеринбурге, где официально объявлена эпидемия ВИЧ, закончились лекарства для лечения ВИЧ. Не хватает даже детям.

В России ввели налог на навоз. Да, это не шутка, более того — этот налог разорит многие сельхозпредприятия.

Видео дня: два сургутских рабочих газовой горелкой отогревали цистерну с топливом, и, угадайте с одного раза, что произошло (да, вы подумали правильно).

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров