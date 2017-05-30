21:00 30 мая 2017 0

Навальному пришлось несладко в суде против Усманова Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

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И вот самое интересное за день:

Главная политическая тема дня — начавшийся суд по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному (и новые иски к оппозиционеру). Бизнесмен требует от политика опровергнуть сказанное в его адрес в фильме «Он вам не Димон». И, по всей видимости, ему это удастся.

Бывшему челябинскому губернатору Михаилу Юревичу вменяют уже взятку в 3,4 миллиарда рублей — и это абсолютный рекорд для экс-губернаторов под следствием. Мы выяснили, что это за деньги и как олигарх и бывший чиновник получил их.

Ураган, убивший вчера 16 москвичей и покалечивший еще не один десяток, движется на Урал. Признаемся, нас это очень беспокоит (как, думаем, и вас), поэтому мы сделали небольшую памятку, которая может спасти вам жизнь, если вдруг стихия достигнет УрФО. И еще немного о том, почему МЧС, заваливающая всех эсэмэсками об усилении ветра, на этот раз сплоховало и не предупредило никого о страшной климатической аномалии.

В Екатеринбурге, где официально объявлена эпидемия ВИЧ, закончились лекарства для лечения ВИЧ. Не хватает даже детям.

В России ввели налог на навоз. Да, это не шутка, более того — этот налог разорит многие сельхозпредприятия.

Видео дня: два сургутских рабочих газовой горелкой отогревали цистерну с топливом, и, угадайте с одного раза, что произошло (да, вы подумали правильно).