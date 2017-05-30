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30 мая 2017
21:19  30 мая 2017 0

12-килограммовый осьминог сбежал из океанариума. ВИДЕО

Владимир Путин бывал в этом океанариуме (архивный снимок)Фото: сайт Kremlin.ru

Обитатель океанариума на острове Русском во Владивостоке — 12-килограммовый осьминог — сбежал из аквариума, где находился на карантине. Вскоре беглец был пойман, сообщила РИА «Новости» Елена Молчанова, представитель океанариума.

«Водолазы океанариума выловили 12-килограммового осьминога возле острова Русский в пятницу. Его разместили на карантин, он тут же стал обследовать аквариум, и ему удалось сдернуть крепление с прикрывающей сетки. Осьминоги могут проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания клюва, поэтому он выбрался на свободу», — пояснила Молчанова и добавила, что беглеца назвали Кренком.

Уточняется, что осьминог не пострадал, так как данные животные могут провести вне воды до 18 часов.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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