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30 мая 2017
22:33  30 мая 2017 2

«Повышение оказалось ощутимым для туристов». Отдых на российском юге серьезно подорожал

Крым., отдых, черное море, сезон отпусков, серебряный пляж
По количеству российских туристов Краснодарский край остается лидеромФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отпуск на курортах Краснодарского края в 2017 году обойдется россиянам на 15% дороже, чем годом ранее. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Среднее повышение цены на курортах Краснодарского края, в частности, в Сочи, по сравнению с 2016 годом составило 15%. Есть объекты, которые повысили цены на 20-25% и есть те, кто поднял их на 3-5%. Такое повышение оказалось ощутимым для наших туристов и поэтому мы наблюдаем стагнацию спроса на этом направлении. Но даже с учетом этого, по количеству туристов Краснодарский край лидирует. В прошлом году там отдохнули около 15 млн человек, в этом ожидается столько же», — сообщила Майя Ломидзе, передает «Национальная служба новостей».

Майя Ломидзе добавила, что среди популярных направлений летнего отдыха для россиян на втором месте находится Крым. Тройку замыкают зарубежные направления, среди которых Турция, Греция, Испания, Кипр и Болгария.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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