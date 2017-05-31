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31 мая 2017
30 мая 2017
04:11  31 мая 2017 0

В США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет. ВИДЕО

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
Пентагон готовится к отражению ракетных атак со стороны КНДРФото: Роскосмос

Военные США провели успешные испытания системы перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

Согласно данным ведомства, ракета-перехватчик, выпущенная с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, успешно поразила условную вражескую МБР, которая стартовала с Маршалловых островов в Тихом океане. Известно, что цель была поражена в результате «прямого столкновения», сообщает РИА Новости.

Испытания системы перехвата были начаты Пентагоном в связи с новыми ракетными испытаниями КНДР. 29 мая военные силы Северной Кореи под личным контролем лидера страны Ким Чен Ына провели очередной запуск баллистической ракеты.

Сергей Макеев
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