04:11 31 мая 2017 0

Пентагон готовится к отражению ракетных атак со стороны КНДР Фото: Роскосмос

Военные США провели успешные испытания системы перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

Согласно данным ведомства, ракета-перехватчик, выпущенная с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, успешно поразила условную вражескую МБР, которая стартовала с Маршалловых островов в Тихом океане. Известно, что цель была поражена в результате «прямого столкновения», сообщает РИА Новости.

Испытания системы перехвата были начаты Пентагоном в связи с новыми ракетными испытаниями КНДР. 29 мая военные силы Северной Кореи под личным контролем лидера страны Ким Чен Ына провели очередной запуск баллистической ракеты.