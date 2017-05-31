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31 мая 2017
30 мая 2017
06:43  31 мая 2017 0

Российских пограничников оснастят устройствами для проверки отпечатков пальцев

Размещение беженцев с Украины. Сургут, отпечатки пальцев
Пограничный контроль будет усилен разработками МинкомсвязиФото: Алексей Андронов © URA.RU

Российские пограничники получат специальные устройства, оснащенные системой проверки отпечатков пальцев. Необходимое программное обеспечение уже разработано Минкомсвязью.

Новые устройства позволят проводить оперативную проверку биометрических данных в паспортах нового поколения в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов. Как сообщает газета «Известия», проект Минкомосвязи в данный момент находится на стадии согласования с органами власти, чьи службы заинтересованы в использовании устройств.

Ведомство считает, что внедрение новых технологий значительно повысит надежность пограничного контроля. При этом отмечается, что сдача отпечатков пальцев является обязательной для иностранцев, обратившихся за разрешением на работу или патентом на трудовую деятельность. По данным ФМС на февраль 2017 года, такую регистрацию уже прошли 7 миллионов человек.

«Если инициативу решат реализовать, потребуется внести изменения в закон „О государственной дактилоскопической регистрации“ и разработать положения о проверке отпечатков пальцев в мобильных условиях. Следует четко прописать, когда это правомерно, иначе неоправданно широкое применение данного инструмента приведет к нарушению прав граждан, когда отпечатки пальцев будут сниматься без каких бы то ни было оснований», — рассказал «Известиям» руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов.

Сергей Макеев
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