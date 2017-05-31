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31 мая 2017
30 мая 2017
09:29  31 мая 2017 0

Замглавы Федерального казначейства арестовали за помощь родственнику в предоставлении госконтрактов

Троицк. Дубровский. Челябинская область, мусорный бак, казначейство
В казначействе обнаружилось крупное мошенничествоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арестованы заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и его коллега Сергей Павлов. Оба они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным «Коммерсанта», брат Павлова за последние шесть лет получил госконтракты на поставку техники в ведомство на 195 млн рублей. Роман Павлов, который является председателем совета директоров IT-компании «Сириус», и исполнительный директор этой компании Александр Литвинов также находятся под стражей.

По данным следствия, фирмы Романа Павлова «выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем». Фирмы, как пишет издание, занимались поставками компьютерной техники, оборудования и техподдержкой в различных управлениях Федерального казначейства.

Познакомились Сергей Гуральников и Сергей Павлов еще в 2002 году в Краснодаре, где вместе начали работать в местном казначействе. Гуральникова в 2010 году перевели в Москву, а он привел за собой Сергея Павлова. Вскоре «Сириус» открыл подразделение в Москве.

В отношении компаньонов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Нина Калинина
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