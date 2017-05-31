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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Тюменской области
12:20  31 мая 2017 0

В Ишимском районе из-за рухнувшего моста от дорог отрезало целое село. Продукты и медикаменты доставляют на лодках. ФОТО, ВИДЕО

Пожарную машину в Кош-Карагай доставляют по водеФото: МЧС России

В Ишимском районе из-за обрушения одного пролета моста отрезанным от автомобильного сообщения оказалось село Кош-Карагай. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области, в село доставлена пожарная машина, организована поставка продуктов питания и медикаментов.

По словам начальника 18-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Тюменской области Дмитрия Яковлева, обрушился пролет моста между деревнями Кош-Карагай и Макарово Ишимского района. В Кош-Карагае насчитывается 90 жилых домов, в которых проживает более 200 человек. «Вопросы социального, медицинского, продовольственного обеспечения решены в полном объеме», — заверил он.

Машину было решено заблаговременно доставить в Кош-Карагай — на случай возможного возгорания в пожароопасный период
Фото: МЧС России

На сайте МЧС РФ сообщается, что пожарный автомобиль на место доставили при помощи плавающего транспортера; организована и лодочная переправа для доставки в село продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

В Ишимском районе на данный момент подтопленными остаются 25 жилых домов и 674 садоводческих участка, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В самом Ишиме вода полностью отступила от жилых домов, подтопленными остаются только 1 780 садоводческих участков. Уровень воды утром 31 мая составил 841 см. Садоводы отмечают, что сотрудники МЧС уже несколько дней непрерывно откачивают воду и она уже заметно отошла от участков.

В Абатском и Вагайском районах районе подтопленных жилых домов нет, в Викуловском районе вода стоит в 34 жилых домах, здесь уровень воды в реке Ишим составляет 1073 см.

Режим ЧС пока сохраняется в пяти районах юга области — Ишимском, Абатском, Казанском, Вагайском и Викуловском, а также в самом Ишиме.

Видео: МЧС РФ

Валерий Дорофеев
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