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31 мая 2017
13:28  31 мая 2017 0

«Чужих детей не бывает!» Омбудсмен Кузнецова рассказала, как поиски заблудившегося мальчика Вити объединили россиян

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Детский омбудсмен рассказал о поисках мальчика ВитиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала журналистам о поисках пропавшего в курских лесах шестилетнего Вити. Мальчик три дня блуждал по дебрям со своей собакой Стрелкой, которая согревала голодного ребенка. Сотни россиян объединили усилия, чтобы спасти ребенка.

«Семья Вити живет в сельской местности. Малыш пошел гулять с собакой и заблудился. Мама, тетя и дедушка с бабушкой безуспешно искали его сами почти сутки. Потом обратились в полицию. Глава сельсовета тоже подключился, информация поступила в СМИ и дошла до нас», — приводит ТАСС слова омбудсмена.

На спасение мальчика были брошены все силы.

«Мы постарались задействовать как можно больше людей. Витю искали Росгвардия, и МЧС, и волонтеры из организации „Лиза Аллерт“, и глава муниципалитета лично выходил на поиски, и, конечно, рядовые жители. Всего приняло участие около тысячи человек. Впечатляет и даже воодушевляет то, насколько много у нас неравнодушных людей, которые могут объединяться ради такой абсолютно понятной цели. Ведь не может быть разногласий в том, искать ребенка или не искать, спасть его или не спасать», — горячо заметила Кузнецова

На третий день поисков росгвардеец Сергей Макеев нашел голодного, но живого парнишку. Рядом с Витей была Стрелка — верный пес не бросил хозяина.

«Мальчика сразу же отправили в центральную районную больницу. К счастью, его здоровью ничего не угрожало, хоть они с собакой и ели три дня непонятно что. Витю уже перевели в отделение терапии, он уже и вес набрал — три килограмма. Были предложения отправить Витю на восстановление в Москву, но необходимости в этом нет. А вот путевку для него и мамы в санаторий попробуем сделать. Хочется, чтобы после случившегося Витя и мама где-нибудь отдохнули. Побыли вдвоем. Это очень важно», — заметил омбудсмен.

Росгвардейца Макеева, который отыскал ребенка, и самого Витю представят к награде.

«Конечно, мы наградим Макеева. Есть предложение вручить и самому Вите почетный знак „Горячее сердце“ за мужество. Вы просто задумайтесь на минуточку — семилетний мальчишка сумел самостоятельно прожить три дня в лесу! Не забудем и умницу Стрелку», — уточнил уполномоченный по правам детей.

В завершении беседы с журналистами Кузнецова отметила важность подобных историй.

«Все подобные истории — о том, что чужих детей не бывает.

И нам надо помнить об этом не только накануне Международного дня защиты детей, но и каждый день. Плохо, когда из детских проблем пытаются извлекать политическую выгоду. Такое тоже случается, здесь нам надо не позволять манипулировать собой и нашей любовью и заботой о детях. Но родительское сердце всегда подскажет, где правда», — завершил свой рассказ омбудсмен.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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