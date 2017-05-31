13:28 31 мая 2017 0

Детский омбудсмен рассказал о поисках мальчика Вити Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала журналистам о поисках пропавшего в курских лесах шестилетнего Вити. Мальчик три дня блуждал по дебрям со своей собакой Стрелкой, которая согревала голодного ребенка. Сотни россиян объединили усилия, чтобы спасти ребенка.

«Семья Вити живет в сельской местности. Малыш пошел гулять с собакой и заблудился. Мама, тетя и дедушка с бабушкой безуспешно искали его сами почти сутки. Потом обратились в полицию. Глава сельсовета тоже подключился, информация поступила в СМИ и дошла до нас», — приводит ТАСС слова омбудсмена.

На спасение мальчика были брошены все силы.

«Мы постарались задействовать как можно больше людей. Витю искали Росгвардия, и МЧС, и волонтеры из организации „Лиза Аллерт“, и глава муниципалитета лично выходил на поиски, и, конечно, рядовые жители. Всего приняло участие около тысячи человек. Впечатляет и даже воодушевляет то, насколько много у нас неравнодушных людей, которые могут объединяться ради такой абсолютно понятной цели. Ведь не может быть разногласий в том, искать ребенка или не искать, спасть его или не спасать», — горячо заметила Кузнецова

На третий день поисков росгвардеец Сергей Макеев нашел голодного, но живого парнишку. Рядом с Витей была Стрелка — верный пес не бросил хозяина.

«Мальчика сразу же отправили в центральную районную больницу. К счастью, его здоровью ничего не угрожало, хоть они с собакой и ели три дня непонятно что. Витю уже перевели в отделение терапии, он уже и вес набрал — три килограмма. Были предложения отправить Витю на восстановление в Москву, но необходимости в этом нет. А вот путевку для него и мамы в санаторий попробуем сделать. Хочется, чтобы после случившегося Витя и мама где-нибудь отдохнули. Побыли вдвоем. Это очень важно», — заметил омбудсмен.

Росгвардейца Макеева, который отыскал ребенка, и самого Витю представят к награде.

«Конечно, мы наградим Макеева. Есть предложение вручить и самому Вите почетный знак „Горячее сердце“ за мужество. Вы просто задумайтесь на минуточку — семилетний мальчишка сумел самостоятельно прожить три дня в лесу! Не забудем и умницу Стрелку», — уточнил уполномоченный по правам детей.

В завершении беседы с журналистами Кузнецова отметила важность подобных историй.

«Все подобные истории — о том, что чужих детей не бывает.

И нам надо помнить об этом не только накануне Международного дня защиты детей, но и каждый день. Плохо, когда из детских проблем пытаются извлекать политическую выгоду. Такое тоже случается, здесь нам надо не позволять манипулировать собой и нашей любовью и заботой о детях. Но родительское сердце всегда подскажет, где правда», — завершил свой рассказ омбудсмен.