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31 мая 2017
14:49  31 мая 2017 15

Киев арестовал активы «Газпрома» на Украине

Бренды ПМЭФ, газпром
«Газпром» лишился акций компании «Газтранзит»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минюст Украины вручил «Газпрому» постановление о начале исполнительного производства на 189,1 млрд гривен (394,6 млрд рублей) и наложении ареста на акции компании «Газтранзит», которые принадлежат российской энергетической корпорации.

Соответствующее постановление «Газпром» получил 12 мая от департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины через представительство в Киеве, сообщает RT. Речь идет, как отмечается, об аресте 40% акций компании «Газтранзит».

Ранее украинские власти искали активы и имущество «Газпрома», чтобы взыскать штраф в размере 6,4 млрд долларов якобы за «злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа». В российской компании эти обвинения опровергли, подчеркнув, что корпорация не ведет предпринимательской деятельности на Украине.

Сергей Демин
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