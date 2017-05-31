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31 мая 2017
14:57  31 мая 2017 2

Захарова предложила Кадырову организовать пресс-тур для неугомонных защитников геев

Медиа-форум
Мария Захарова отправляет финского журналиста в ЧечнюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на каверзный вопрос финского журналиста о геях в Чечне. Она предложила главе республики Рамзану Кадырову организовать экскурсию для ярых западных защитников однополых отношений.

С вопросом о якобы нарушении прав мужчин с нетрадиционной ориентацией в Чеченской Республике стоит обратиться к ее главе — Рамзану Кадырову, а не в Министерство иностранных дел России, заявил официальный представитель МИД России, пишет информагентство Nation News.

«Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня присутствует представитель финского телевидения, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия. Не могли бы вы организовать ознакомительную поездку в Чечню этому журналисту?» — цитирует просьбу Захаровой ТАСС.

Затем Захарова обратилась к журналисту с просьбой не политизировать эту тему, а съездить в Чечню, увидеть все своими глазами и сделать нормальный репортаж.

Публикации о возможном притеснении геев в Чечне появились в «Новой газете» в начале апреля. Кадыров в свою очередь не раз заявлял, что все мужчины в Чечне одной сексуальной ориентации.

Нина Калинина
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