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31 мая 2017
15:21  31 мая 2017 1

Путин частично снял санкции с Турции

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, турция, путин владимир, конфликт, жест рукой, диалог, турецкий флаг
Путин разрешил рабочим из Турции приезжать в РоссиюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических санкций в отношении Турции. Документ вступает в силу со дня подписания, 31 мая.

В частности, снимаются ограничения на найм турецких рабочих. Кроме того, частично возобновляется действие соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран, пишет радиостанция «Эхо Москвы». В частности, расширен список категорий турецких граждан, которые могут ездить в Россию без визы.

Согласно документу также отменяется запрет на выполнение определённых видов работ на территории России турецкими организациями, уточняет «Национальная служба новостей».

Россия ввела санкции против Турции с 1 января 2016 года, ответив таким образом на сбитый турецкими летчиками российский Су-24, напоминает информагентство Nation News. Сейчас часть ограничений президентским указом снята.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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