15:47 31 мая 2017 0

Транспортирова зерна будет обходиться дешевле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство сельского хозяйства и Российский экспортный центр (РЭЦ) разрабатывают новый механизм поддержки отечественных сельхозпроизводителей — предполагается, что им будут возмещать до 80% затрат на железнодорожные перевозки. О создании законопроекта 30 мая журналистам рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает РБК.

Это известие вызвало ликование у курганских аграриев, которые неоднократно поднимали вопрос о необходимости организации путей экспорта пшеницы через Дальний Восток в Китай и другие страны Азии.

«Это настоящий прорыв, мы рады, что нас услышали! Большое спасибо Джамбулату Хатуову (первый замминистра сельского хозяйства дважды за последние полгода посещал Зауралье — прим. ред.)», — заявил депутат Курганской областной думы Олег Колташов, который выступал с докладом о проблеме в Совете Федерации.

По его подсчетам, транспортировка одной тонны зерна из Кургана во Владивосток сейчас обходится около четырех тысяч рублей. Если большую часть этих затрат будет компенсировать государство, производители зерна смогут предложить конкурентные цены. В настоящий момент в общем объеме экспорта продовольствия из России пшеница занимает лидирующее место. На нее приходится 27,7%.

Известие уже взволновало предпринимателей из соседнего Казахстана, которые выразили опасения, что пшеница из России станет намного дешевле.