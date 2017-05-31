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Главные новости Тюменской области
16:34  31 мая 2017 0

В Тобольске трагическое совпадение. Опять погиб подросток, упав с высоты, и опять в среду

Дома возле Центрального стадиона, приготовленные к сносу. Екатеринбург, опечатано, окно, дырка, разбито
В Тобольске еще один подросток упал с высотыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске произошла очередная трагедия. Подросток 14-ти лет погиб, упав с высоты в 6-м микрорайоне города.

Днем 31 мая из окна общежития в Тобольске выпал подросток. В УМВД России по Тюменской области подтвердили факт трагедии.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» один из жителей Тобольска, молодой человек выпрыгнул из окна общежития, а не выпал.

По трагическому стечению обстоятельств, на прошлой неделе и тоже в среду, 24 мая, при таких же обстоятельствах погибла 16-летняя девушка в 10-м микрорайоне Тобольска. Она упала с крыши высотки.

Владимир Балтунов
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