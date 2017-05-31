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31 мая 2017
16:29  31 мая 2017 0

СМИ: Россия запретила въезд 70 ВИПам Черногории в ответ на санкции

В список попал даже премьер-министр страны Душко МарковичФото: Википедия

Россия составила список из 70 граждан Черногории, которым запрещен въезд в РФ. В него, в том числе, вошли нынешний и бывший премьер-министры страны Душко Маркович и Мило Джуканович, а также спикер черногорского парламента Иван Брайович.

Въезд также запрещен ряду других политиков, близких к власти бизнесменов и глав крупных черногорских компаний. Об этом написала черногорская газета Pobjeda, передает «Эхо Москвы». Таким образом в правительстве РФ отреагировали на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям, объяснили источники издания в МИД Черногории.

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет, а Москва не публикует списки невъездных иностранцев, ссылаясь на необходимость защиты персональных данных, пишет ТАСС.

Как писало «URA.RU», ранее МИД РФ зафиксировало рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам в Черногории, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Ведомство предупредило о возможных провокациях, задержаниях по сомнительным мотивам и попытках выдачи граждан России третьим странам.

Ростуризм рекомендовал гражданам РФ при планировании отпусков учитывать обстановку в этой стране и возможные риски, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам «дважды подумать» перед поездкой в Черногорию.

Юрий Викторов
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