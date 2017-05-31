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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:08  31 мая 2017 0

Сотни свердловских рабочих прошли экзаменацию по охране труда и безопасности

Для допуска к работе на производстве сотрудники должны были сдать экзаменФото: vk.com/nlmk_ru

Уральская компания «ВИЗ-Сталь», входящая в группу НЛМК, завершила программу повышения квалификации персонала в области охраны труда, а также промышленной и энергетической безопасности. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия, всего экзаменацию прошли полтысячи сотрудников.

«Около 550 работников цеха холодной прокатки, энергетического управления, цеха техобслуживания и ремонтов прошли образовательный курс по вопросам использования газовых сетей, технологических трубопроводов пара и горячей воды, эксплуатации сосудов под давлением», — рассказали агентству в компании.

Обучение проходило в подразделениях, оборудованных компьютерной техникой и необходимыми учебными комплектами, после чего сотрудникам предстояло сдать экзамен для допуска к работе. Контроль проходил в форме электронного тестирования в системе «Олимпокс». Сама программа тестирования была разработана специалистами «ВИЗ-Стали» с оглядкой на специфику технологических участков и актуальных нормативов в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Экзамен был сдан всеми работниками.

Комментируя программу повышения квалификации сотрудников, начальник управления персоналом Олег Ищенко заявил, что 550 работников ­­­­­­­­­­— лишь половина общей численности производственного персонала предприятия. Остальным предстоит пройти обучающий курс и сдать экзамен до конца текущего года.

Сергей Демин
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