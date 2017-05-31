16:58 31 мая 2017 0

Среди екатеринбургских депутатов доход в 1 миллион рублей в месяц — не редкость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из 36 депутатов гордумы Екатеринбурга у десяти доходы за 2016 год составили 10 и более миллионов рублей. Самым богатым при этом стал новичок — победивший на довыборах этого года Владимир Смирнов, который заработал 39 миллионов рублей. На втором месте — Михаил Гаранин (37,5 миллиона), на третьем — Николай Антонов (36,5 миллиона). У последнего при этом существенный вклад в семейный бюджет внесла супруга, заработавшая за год 26,7 миллиона рублей.

Среди тех, кто за год заработал 10 и более миллионов: Виктор Ананьев (10 млн), Григорий Вихарев (12,1 млн), Юрий Дозорец (10,7 млн), Олег Кагилев (12,5 млн), Алексей Найданов (11,8 млн), Игорь Пехотин (11,5 млн) и Владимир Крицкий (25 млн).

Любопытно, что депутат-прогульщик Евгений Боровик, пропустивший все заседания за год, указал в декларации доход в 4,5 миллиона рублей.

Для сравнения, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман за 2016 год заработал 2,5 миллиона рублей. Его заместитель в гордуме Виктор Тестов — 5,2 миллиона рублей.

Самыми неуспешными, согласно декларациям по итогам года, стали депутат Михаил Вечкензин — 690 тысяч рублей и еще один новичок, лишь недавно получивший мандат, Александр Хан — 541 тысяча рублей.