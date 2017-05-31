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31 мая 2017
17:23  31 мая 2017 0

Хакеры опубликовали «голые фото» пациентов клиники пластической хирургии

Сиськи. Челябинск., декольте, сиськи, грудь
Клиентов клиники уже начали шантажироватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хакеры опубликовали более 25 тысяч фотографий, в том числе обнаженных тел, а также личные данные пациентов литовской клиники пластической хирургии.

Злоумышленники требовали у клиники выкуп, но, когда получили отказ, взломали серверы и опубликовали личные данные клиентов, передает телеканал «РЕН ТВ».

Уточняется, что пациентами медучреждения являются граждане 60 стран. Неизвестно, сколько человек пострадали в результате атаки, но в полицию уже начали обращаться пострадавшие с сообщениями о том, что их шантажируют.

В правонарушении подозревают группировку Tsar Team.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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