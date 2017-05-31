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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
18:02  31 мая 2017 0

В Югре начальник ОБЭП попался на взятке. Борец с коррупцией крышевал бизнесменов

Клипарт., взятка, деньги
В Лангепасе начальник отдела по борьбе с коррупцией брал взяткиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО, следствие установило пока что два эпизода преступной деятельности начальника лангепаского ОБЭП — в 2016 и 2017 годах полицейский брал деньги у предпринимателей города за покровительство. Сейчас проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки».

В полиции ХМАО началась служебная проверка, рассказали агентству в пресс-службе ведомства. Если вина начальника ОБЭП подтвердится, его, помимо наказания по уголовному делу, ждет увольнение со службы по отрицательным мотивам. Мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и его непосредственные руководители.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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