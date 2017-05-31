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31 мая 2017
18:28  31 мая 2017 0

Бронированный лимузин Трампа проходит дорожные тесты. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
С таким лимузином можно не бояться демократовФото: depositphotos.com © URA.RU

Новый лимузин президента США Дональда Трампа был замечен на дорожных тестах. Автомобиль получил немного иной дизайн и дополнительную защиту.

Папарацци удалось снять автомобиль с близкого расстояния во время испытаний в американском Милфорде, передает «Федеральное агентство новостей».

Машина носит название The Beast (зверь) и создана компанией General Motors. «Зверь» похож на флагманский седан Cadillac последнего поколения, однако имеет другую решетку радиатора, оптику и высокий дорожный просвет. Вес бронированного автомобиля составляет 7-9 тонн.

У лимузина бронирован не только кузов, но и днище. Толщина брони составляет 20 сантиметров, что делает президентский автомобиль неуязвимым практически для любого огнестрельного оружия. Стоимость «Зверя» — 1,2 млн долларов.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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