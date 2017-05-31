23:38 31 мая 2017 0

Перевозчики Кургана согласны на оптимизацию маршрутной сети Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские перевозчики согласны на оптимизацию маршрутной сети в городе и сами готовы внедрить систему безналичной платы проезда (валидаторы). Об этом руководители предприятий заявили в среду, 31 мая, на круглом столе по вопросу развития рынка пассажирского транспорта, передает корреспондент «URA.RU».

Вместе с тем перевозчики пожаловались на то, что областные и городские власти по многим вопросам не спрашивают мнения предпринимателей. Например, по выбору регионального оператора автоматизированной системы оплаты проезда, которую планируют внедрить в области уже в 2018 году. Оператора, по словам заместителя директора департамента промышленности и транспорта Курганской области Сергея Горбачева, должны определить уже к концу текущего года.

«Оператор будет хороший процент забирать. А потом мы пойдем к Андрею Валентиновичу (Жижину, первому заместителю сити-менеджера Кургана, — прим. редакции) согласовывать новый тариф, — заявил заместитель директора ООО „Транспортная компания“ Александр Кадочников, — А с чего мы должны платить зарплату, оплачивать ГСМ, который постоянно растет?». Кадочников отметил, что перевозчики уже ознакомились с системой и сами могли бы выбрать оператора из местных компаний, чтобы «это не отразилось глобально на повышении тарифа».

«Начните с нами реально работать, ознакомьте нас с перспективным планом развития транспортной сети, не когда вы его написали и подписали, а когда вы его собираетесь прорабатывать», — обратился Кадочников к чиновникам.

Беспокоят перевозчиков постоянные изменения, а также противоречия в федеральном законодательстве. К примеру, по новым правилам за безопасность будет отвечать водитель. «Чтобы обучить одного водителя, нужно 15 тыс. рублей. У меня один человек обучен, а у нас 429 автобусов, на каждом по два экипажа», — отметил депутат Курганской городской Думы Юрий Калинин. Он предложил перевозчикам и региональным властям объединиться в работе с федеральными структурами. По словам депутата, если правила не будут так часто меняться, предприятия смогут вкладывать деньги в развитие и покупку комфортабельных автобусов.

Генеральный директор ООО «Транспортная компания» Наталья Кутепова считает, что в Кургане необходимо изучить реальные пассажиропотоки с помощью системы валидаторов, используя эту информацию провести оптимизацию сети маршрутов и сокращение количества транспорта. По ее мнению, это позволит сдержать рост тарифа на проезд. Для решения ряда вопросов Кутепова предложила перевозчикам создать саморегулируемую организацию.

Администрация города Кургана и транспортное управление работают над программой развития пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры. Проект будет вынесен на публичные слушания. По данным транспортного управления, в Кургане сейчас 65 маршрутов обслуживают 437 автобусов. Вне пикового времени использование вместимости автобусов составляется всего 17%.