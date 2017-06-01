{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
05:25  01 июня 2017 0

Страны Европы почтят память погибших детей Донбасса

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, сетка, дети, ребенок, мальчики
Лозунг акции: «Пусть любовь к детям объединит весь мир»Фото: Pixabay.com

Власти самопровозглашенной ДНР 1 июня проведут акцию памяти «Ангелы», посвященную детям, погибшим в ходе военных действий на юго-востоке Украины. О своем участии в мероприятии уже заявили представители шести европейских стран, включая Германию, Францию и Италию.

Акция «Ангелы» пройдет под лозунгом «Пусть любовь к детям объединит весь мир». Согласно данным организаторов, за время военного конфликта на территории Донбасса погибли более 100 детей. В ДНР надеются, что мероприятие станет традиционным и с каждым годом будет привлекать все больше внимания к сложившейся ситуации, сообщает газета «Известия».

«Уже подтвердили свое участие Греция, Сербия, Италия, Франция, ФРГ и Финляндия. Ожидается, в акции примут участие тысячи человек. Участники, запуская в небо воздушные фонарики, символизирующие погибших детей, выразят свою солидарность и поддержку», — заявили представители МИД ДНР.

Известно, что помимо городов самопровозглашенной республики, акция пройдет и в двух городах, находящихся под контролем вооруженных сил Украины — Мариуполе и Краматорске. Помимо этого, мероприятие состоится и в Берлине, где немецкие активисты планируют запустить в небо 101 воздушный шарик, а также поднять флаги самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров