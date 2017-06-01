Страны Европы почтят память погибших детей Донбасса

05:25 01 июня 2017 0

Лозунг акции: «Пусть любовь к детям объединит весь мир» Фото: Pixabay.com

Власти самопровозглашенной ДНР 1 июня проведут акцию памяти «Ангелы», посвященную детям, погибшим в ходе военных действий на юго-востоке Украины. О своем участии в мероприятии уже заявили представители шести европейских стран, включая Германию, Францию и Италию.

Акция «Ангелы» пройдет под лозунгом «Пусть любовь к детям объединит весь мир». Согласно данным организаторов, за время военного конфликта на территории Донбасса погибли более 100 детей. В ДНР надеются, что мероприятие станет традиционным и с каждым годом будет привлекать все больше внимания к сложившейся ситуации, сообщает газета «Известия».

«Уже подтвердили свое участие Греция, Сербия, Италия, Франция, ФРГ и Финляндия. Ожидается, в акции примут участие тысячи человек. Участники, запуская в небо воздушные фонарики, символизирующие погибших детей, выразят свою солидарность и поддержку», — заявили представители МИД ДНР.



Известно, что помимо городов самопровозглашенной республики, акция пройдет и в двух городах, находящихся под контролем вооруженных сил Украины — Мариуполе и Краматорске. Помимо этого, мероприятие состоится и в Берлине, где немецкие активисты планируют запустить в небо 101 воздушный шарик, а также поднять флаги самопровозглашенных ЛНР и ДНР.