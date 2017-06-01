Россияне одобрили избиение детей

10:23 01 июня 2017 3

Каждый третий россиянин поддерживает физическое насилие в отношении 13-14-летних детей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Почти треть жителей России (32%) уверена, что родители имеют право физически наказывать подростков 13-14 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования «Левада-Центра», сделанные к Международному дню защиты детей.

54% опрошенных считают, что родители имеют право просматривать личную переписку подростка, его личные вещи и проверять содержимое карманов, а каждый второй россиянин (47%) одобряет ограничение общения ребенка с приятелями. Примерно столько же — 46% — имеют противоположную точку зрения.

Большая часть россиян (77%) положительно относится к тому, чтобы дети и подростки работали в свободное от учебы время, при этом 24% считают, что родители имеют право забирать заработанные ими деньги в семейный бюджет. В обратном уверены лишь 57% участников опроса, проведенного среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Кроме того, 48% россиян считают, что уголовная ответственность должна наступать с 16, а не с 18 лет, а вот вступление в этом возрасте в брак поддержали лишь 16% респондентов. Несколько больше — 20% — согласились с наделением несовершеннолетних избирательным правом.