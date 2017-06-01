13:45 01 июня 2017 0

Мэры отдохнут в этом году как обычные люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области изменит длительность дополнительных отпусков, предоставляемых муниципальным служащим за выслугу лет. Соответствующие поправки к законодательству будут рассмотрены на июньском заседании регионального парламента.

Как сообщили «URA.RU» в Заксобрании, нововведения обрадуют лишь проработавших от 1 до 5 лет чиновников-новичков. Они будут получать по одному дополнительному дню к очередным ежегодным отпускам. В настоящее время они не имеют таких привилегий.

Муниципальные служащие со стажем от 5 до 10 лет продолжат получать дополнительный пятидневный отпуск. Однако чиновникам, проработавшим 10-15 лет, длительность отпуска урежут на 3 дня. Они будут отдыхать всего на 7 дней дольше своих избирателей. Муниципальные служащие со стажем более 15 лет потеряют еще больше — их дополнительный отпуск сократится с 15 до 10 дней.

Одновременно с этим для муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем вводится новая привилегия. В качестве компенсации за переработку они смогут рассчитывать на дополнительный трехдневный отдых.