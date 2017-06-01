22:09 01 июня 2017 0

Павел Крашенинников считает екатеринбургскую проблемы общей для всех российских регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть ответственности за то, что екатеринбургским автомобилистам не приходят штрафы за неоплату парковок, лежит на председателе комитета Госдумы РФ по законодательству Павле Крашенинникове. Как сообщают источники «URA.RU», об этом заявил на одном из недавних рабочих совещаний в администрации Екатеринбурга сити-менеджер Александр Якоб.

По словам представителей городских властей, они в течение года неоднократно просили избранного от региона депутата пролоббировать поправки к федеральному законодательству, позволяющие муниципалитету получать персональные данные водителей-нарушителей. Без этой информации представители городских властей не знают, кому и по каким адресам высылать приглашения на заседания административных комиссий для оформления штрафов.

«Созданная под началом свердловских „единороссов“ и лично Павла Крашенинникова депутатская вертикаль не работает. Ему давно был передан важный для города вопрос. Но результата до сих пор нет», — заявил «URA.RU» депутат Екатеринбургской гордумы Александр Смолин.

Сам Павел Крашнинников пояснил «URA.RU», что заявленная проблема является общей для всех российских регионов. Из-за несовершенства федерального законодательства они не могут заключить с федеральными органами власти необходимые соглашения о получении и обработке персональных данных автолюбителей. Крашенинников заверил, что проблема находится под его контролем и будет в обозримой перспективе решена.

Проект «Парковочное пространство Екатеринбурга» действует с 26 мая 2014 года. Согласно документу, на ряде участков в центре города были организованы платные парковки. Водителям было предложено платить за пользование ими 30 рублей в час. Однако нарушители этого порядка до сих пор не привлекаются к ответственности.

Получить официальные комментарии в администрации Екатеринбурга не удалось.