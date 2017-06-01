21:00 01 июня 2017 0

Владимир Путин не торопится заявиться на выборы, которые он с очень большой вероятностью выиграет Фото: Александр Мамаев / URA.RU

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Главное за сегодня:

Владимир Путин держит интригу своего выдвижения в президенты России, постоянно говоря, что «еще рано», хотя до самих выборов осталось меньше года. Когда будет не рано, и зачем лидер страны взял такую затяжную паузу — в нашем материале.

В Санкт-Петербурге начался «президентский» экономический форум. На нем уже удивили клочками бумаги вместо бирок в гардеробе, вспомнили крылатую фразу от Медведева и предложили послушать Шнурова за 2 миллиона рублей. А еще экс-министр финансов Кудрин заявил, что Путин не готов к реформам.

Курганский полицейский платил горожанам по 600 рублей за хранение конопли, чтобы заводить на них дела. Прорвемся, опера!

Певец Дмитрий Маликов признался, что после одного из концертов в Екатеринбурге ему сообщили о заражении СПИДом. Информацией напугали самого артиста и его родителей.

Британский музыкант, участник The Beatles сэр Пол Маккартни приедет в Челябинск и откроет там улицу имени Джона Леннона. Город шел к этому 17 лет.

Уже почти традиционное видео дня. Уральцы сняли пародию на поп-суперхит «Вите надо выйти». В новой интерпретации он стал «Витей на Ирбите», герой ролика танцует на фоне помоек и домов, исписанных низкопробным граффити.