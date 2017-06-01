Ямал поможет авиации Южного Урала

19:07 01 июня 2017 0

Дмитрий Кобылкин и Борис Дубровский подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямал договорился о сотрудничестве с Челябинской областью. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 1 июля на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Документ подразумевает сотрудничество во многих отраслях. В частности в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, научных исследованиях и инновациях, транспорте, архитектуре, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме.

«В рамках нового Соглашения есть место традиционным направлениям в поставках: металлопрокат, трубы, оборудование для нефтегазовой отрасли, стройматериалы, продукты питания. Но усиливается взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичных секторах», — отметил во время подписания губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернаторы так же обсудили возможность привлечения ямальской авиакомпании для развития аэропорта «Челябинск». Среди перспективных маршрутов для Челябинска отмечены Тюмень, Пермь, Оренбург, Омск, Самара, Сургут, Волгоград, Красноярск, Минеральные воды, Краснодар и Иркутск.

Товарооборот между Челябинской областью и Ямалом в 2015 году составил почти 60 млрд руб. В основном это ввоз в Челябинскую область ямальского природного газа. На Ямал при этом экспортируется продукция металлургического, трубопрокатного и машиностроительного заводов (ЧТЗ-Уралтрак, автозавод «Урал»), обувь фабрики «Юничел», а так же макароны, мука и крупы челябинской компании «Макфа».