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01 июня 2017
23:07  01 июня 2017 0

В ДНР обсмеяли планы украинской армии взять Москву. «Это вопрос Шойгу»

«Может, он построит свою Москву в Житомире?» - смеется полковник из республикиФото: Википедия

Желание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова «взять Москву» стало темой для шутки замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Что он курит? Вопрос, сможет ли Украина взять Москву, нужно адресовать Шойгу. Турчинов уже говорил, что он дойдет до границы России, но что-то я пока не вижу его там. Может, он построит свою Москву в Житомире или Чернобыльской зоне?», — иронизировал Басурин, передает «Национальная служба новостей»

По его мнению, Украине необходимо сесть за стол переговоров, чтобы решить проблемы. «Нынешняя власть в Киеве этого не хочет и война не заканчивается», — пояснил военный.

Как писало «URA.RU» ранее, 1 июня представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины сделал заявление о том, когда завершится конфликт в Донбассе. «Когда возьмем Москву, тогда и закончится», — сказал Турчинов в шутку.

Юрий Викторов
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