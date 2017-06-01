Лиза Пескова заявила, что она дочь главного миллиардера и вора страны

23:29 01 июня 2017 0

Посты дочери Пескова неизменно привлекают внимание в Instagram Фото: Instagram Елизаветы Песковой

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Елизавета, опубликовала в сети Instsgram пост, в котором называет себя дочерью «главного вора и миллиардера страны». Появление записи Елизавета Пескова объяснила тем, что «ее замучила совесть».

Сам пост выдержан в саркастическом тоне, а из содержания следует, что это, все-таки, шутка.

«Вообщем, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги — альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман — мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придётся. Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом.

Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру — золотое обёртывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду «ДеньгиНарода» скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы???????? ‍? Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду «ДочьВора» скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов: Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле, купил Камамбер… Ну, я думаю каждый меня поймёт, пришлось уволить неуча. Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится — я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее — за мной!»

Правда, подписчики не оценили по достоинству шутку Елизаветы Песковой.

«Лиза, ты же не хочешь испортить папе карьеру, не пиши, пожалуйста, подобный бред больше», — призывают комментаторы. «Стёб прикольный, но бессмысленный. Ведь искусственное доведение возникших вопросов до абсурда — это лишь способ уйти от ответа. Лучше бы вдвое короче описала где работаешь сама, где мама, и кто оплачивает счета», — добавили другие, а кто-то и вовсе просто предложил Песковой уехать из России навсегда.

Отметим, дочь пресс-секретаря президента РФ последние несколько лет учится во Франции и считает себя космополитом.