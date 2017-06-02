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02 июня 2017
01 июня 2017
03:01  02 июня 2017 0

Ученые поняли, какие эмоции выражают овечьи морды

Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, овцы, бараны
Если на морде овцы "написана" боль - это повод показать животное ветеринаруФото: Илья Московец © URA.RU

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) провели исследование, в результате которого доказали, что овечьи морды выражают эмоции, которые можно различить. Ученые считают, что их разработка позволит оперативно выявлять больных животных и оказывать им своевременную ветеринарную помощь.

Как сообщают «Народные новости», созданная система анализа позволяет, к примеру, определить, испытывает животное физическую боль, или же просто грустит. Главное — обратить внимание на пять характерных черт. Если животное испытывает физическую боль, глаза овцы сужаются, губы вытягиваются вниз и назад, а ноздри меняют форму с U-образной на V-образную.

Уже сейчас исследователи работают над использованием искусственного интеллекта для определения состояния животных по выражению морды, пишет «Газета.ру». В дальнейшем, если данные исследования будут успешно применяться на практике, подобные исследования будут проводиться с лошадьми, кроликами и грызунами.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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