{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
04:42  02 июня 2017 0

Офисным работникам отменят обязательные медосмотры

Клипарт. Екатеринбург, ноутбук, клавиатура, компьютерная игра
По нормам Минздрава, работник, просиживающий за компьютером более половины установленного времени, должен регулярно проверяться у офтальмолога и неврологаФото: Александр Константинов © URA.RU

Роструд отменил некогда обязательное правило, в соответствии с которым офисным работникам предписывалось прохождение обязательных медицинских осмотров. По мнению специалистов ведомства для этого работодателю достаточно доказать, что вредные факторы на производстве отсутствуют.

Как сообщает газета «Известия», работа за компьютером, чем занято сейчас подавляющее большинство офисных работников, по старым нормам относилась к вредному производству. В частности, в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития, опасным для здоровья фактором является электромагнитное излучение от персональных ЭВМ, и сотрудник, проводящий за монитором компьютера более 50% рабочего времени, должен проходить медосмотр у невропатолога и офтальмолога при трудоустройстве, а затем — не реже одного раза в два года.

По мнению специалистов Роструда, на письмо которого ссылается издание, столь пристальный контроль необходим лишь в тех случаях, когда неблагоприятные факторы действительно присутствуют. Чтобы доказать их отсутствие, работодатель может провести специальную оценку условий труда, заказав ее у организации, имеющей соответствующее разрешение.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров