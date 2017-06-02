04:42 02 июня 2017 0

По нормам Минздрава, работник, просиживающий за компьютером более половины установленного времени, должен регулярно проверяться у офтальмолога и невролога Фото: Александр Константинов © URA.RU

Роструд отменил некогда обязательное правило, в соответствии с которым офисным работникам предписывалось прохождение обязательных медицинских осмотров. По мнению специалистов ведомства для этого работодателю достаточно доказать, что вредные факторы на производстве отсутствуют.

Как сообщает газета «Известия», работа за компьютером, чем занято сейчас подавляющее большинство офисных работников, по старым нормам относилась к вредному производству. В частности, в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития, опасным для здоровья фактором является электромагнитное излучение от персональных ЭВМ, и сотрудник, проводящий за монитором компьютера более 50% рабочего времени, должен проходить медосмотр у невропатолога и офтальмолога при трудоустройстве, а затем — не реже одного раза в два года.

По мнению специалистов Роструда, на письмо которого ссылается издание, столь пристальный контроль необходим лишь в тех случаях, когда неблагоприятные факторы действительно присутствуют. Чтобы доказать их отсутствие, работодатель может провести специальную оценку условий труда, заказав ее у организации, имеющей соответствующее разрешение.