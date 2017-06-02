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02 июня 2017
01 июня 2017
09:55  02 июня 2017 0

Трамп хотел снять санкции с России в первый день президентства

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд ТрампФото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп хотел снять санкции с России в первый день своего президентства. Сбыться планам администрации помешал Государственный департамент.

Как сообщает RT со ссылкой на Yahoo News, администрация Трампа в первые же дни после вступления президента в должность начала оказывать давление на Госдеп.

«Белый дом серьёзно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке», — цитирует агентство экс-координатора по политике санкций Дэна Фрида, который добавил, что к нему обратилось множество чиновников с просьбой воспрепятствовать этим намерениям.

Госдеп действительно помешал планам Трампа. В конгрессе быстро разработали и приняли законопроект против снятия санкций. Это коснулось не только России, но и других стран.

Сергей Снегирев
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