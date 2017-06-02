10:21 02 июня 2017 0

Мэрия Екатеринбурга разрешила перевозчикам закупить автобусы "попроще" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга начинает торги, на которые выставлены маршруты общественного транспорта, сейчас обслуживаемые частными компаниями. Мэрия значительно смягчила условия, которые будут выдвинуты перевозчикам — например, снижен класс экологичности автобусов. Более того, с теми, кто не успеет подготовить машины к началу июля, горадминистрация заключит дополнительные соглашения.

Такая позиция могла стать ответом на жесткую позицию перевозчиков, которые категорично заявляли, что мэрия стремится выдавить частных перевозчиков с рынка, чтобы преференции получило муниципальное предприятие.

С 1 июня по 15 июня на сайте госзакупок будут появляться лоты из маршрутов общественного транспорта. Их выставляет администрация города, в качестве платы компаниям предлагается компенсация за проезд льготников. Заявиться на торги может любой перевозчик — как частный, так и муниципальный. Контракты заключаются на два года — до июля 2019 года, когда начнет исполняться новая схема движения общественного транспорта Екатеринбурга.

Условия, которые могли быть прописаны в будущих договорах, сильно пугали перевозчиков. По их данным, администрация предлагала допускать на маршруты только те организации, которые обладали новыми экологичными автобусами большой вместимости. Однако такие машины не успевали окупиться за двухлетний срок контракта, и это было одной из причин, почему частные городские компании не хотели заявляться на торги. При этом МОАП не смог бы обеспечить весь объем перевозок горожан. Очевидно, перспектива оставить город без частных маршрутов все же заставила мэрию смягчить условия контрактов.

«Администрация Екатеринбурга изменила положения документации, — рассказал „URA.RU“ заместитель комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич. — Мы понимаем, что они один банк не даст лизинг на два года. Что новые низкопольные машины частным компаниям не потянуть. В новой документации будет прописано, что возраст машины может быть до пяти лет, экологический статус Евро-3, хотя бы один автобус на маршруте должен быть предназначен для перевозки маломобильных групп граждан, и не обязательно низкопольный, но и просто оборудованы подъемником». Отметим, что упор на автобусы большой вместимости администрация города сохранила. В контрактах будет прописано также, что все автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС — это, по словам Яскевича необходимо, чтобы рассчитать, сколько именно денег платить транспортным компаниям за транспортные услуги.

Яскевич пообещал, что победившим в тендерах перевозчикам будет дано время на то, чтобы подготовить к работе новые автобусы: оснастить их системой ГЛОНАСС, поставить на учет, провести техосмотры и т. п.

Это еще одно послабление, которое дала администрация города — дополнительные соглашения с перевозчиками. Они будут заключаться на срок, пока компании будут готовить новые машины к работе на маршрутах. У всех перевозчиков прежние контракты заканчиваются 3 июля 2017 года. Это означает, что и торги должны пройти до 3 июля, а документация по ним размещена в 30-дневный срок до начала исполнения контракта. Однако последние лоты на перевозку появятся только в середине июня. Это означает, что и работы по ним начнутся только после 15 июля.

Чиновник мэрии отмечает, что в 2019 году торги пройдут по гораздо более жестким условиям.

«Там в аукционной документации точно будут только новые автобусы. Контракты будут заключаться на пять лет, на такой срок любой производитель даст рассрочку, а лизинговая компания подпишет договор финансовой аренды», — говорит Яскевич.