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02 июня 2017
01 июня 2017
11:11  02 июня 2017 0

«Зачем купила, не знаю». Лиза Пескова продает дорогие брендовые вещи через Instagram. ФОТО

Пескова распродает свой гардеробФото: Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова распродает дорогую брендовую одежду в своем Instagram. «Каталог» вещей девушка опубликовала в Stories.

Пескова выставила на продажу красный пиджак Tara Jarmon (средняя стоимость пиджаков этой марки на сайте Вosco — 50 тысяч рублей), кроссовки Fenty x Puma by Rihanna стоимостью 14 тысяч рублей, полосатую рубашку Ralph Lauren (средняя стоимость на официальном сайте марки — 85 долларов), «странную монашескую рубашку» Maje (стоимость на официальном сайте от 100 до 180 долларов) и другие вещи.

Практически все вещи новые. «Зачем купила, не знаю», — прокомментировала Пескова.

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Фото: Instagram

Валерия Романова
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