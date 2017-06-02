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Главные новости Свердловской области
14:57  02 июня 2017 0

Из-за ураганного ветра Средний Урал останется без электричества

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Средний Урал может остаться без электричестваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отголоски московского урагана сегодня могут достичь Среднего Урала, прогнозируют синоптики и специалисты ГУ МЧС по Свердловской области. Энергокомпании региона перешли в режим повышенной готовности — усилен состав аварийных бригад и контроль за объектами.

— Порывы ветра 20 и выше метров в секунду могут вызвать серьезные последствия: обрывы и схлесты проводов, падение опор и деревьев. Непогода часто провоцирует короткие замыкания на линиях электропередачи и выход из строя оборудования. В связи с этим все оперативно-дежурные бригады компании будут работать в усиленном режиме до снятия МЧС предупреждения об опасности. Мы получаем сводки о ситуации по области в ежечасном режиме, — сообщил заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Энергетики также предупреждают жителей региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Прежде всего, при урагане необходимо выключить все электроприборы. В грозу нельзя искать убежище под деревьями и возле электросетевых объектов, нельзя стоять под линиями электропередачи и приближаться к распределительным пунктам, трансформаторным подстанциям. О любых происшествиях на электросетевом хозяйстве, например, обрывах проводов, энергетики просят сообщать в диспетчерские службы электросетевых компаний или подразделений МЧС.

Виктор Жуков
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