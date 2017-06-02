20:01 02 июня 2017 3

Девушки будут помогать ВИП-гостям турнира Фото: Pixabay

В Сети набирают популярность необычные вакансии хостесс. Девушек старше 21 года с 40-42 размером одежды и как минимум третьим размером груди приглашают работать на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, который пройдет на скандально известном дорогостоящем стадионе «Зенит-Арена».

Предполагается, что девушки будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных вопросах, таких, как поиск туалета или приглашение официанта. В сообщении говорится, что желательным также будет знание английского языка. Рабочие дни — 17, 22, 24 июня, а также 2 июля.

Распространители вакансий точно имеют отношение к компании, набирающей персонал для турнира Фото: Nation news

Человек, распространивший информацию, точно имеет отношение к компании MATCH Hospitality, с которой оргкомитет Кубка заключал договор по найму сотрудников по обслуживанию матчей, передает Nation news. В то же время источник издания сообщил, что оргкомитету турнира о таких требованиях неизвестно.

Как писало «URA.RU» ранее, 21 мая стало известно, что экс-звезда «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор приедет на Кубок конфедераций. Он примет участие в футбольном флешмобе в Москве, а в Казани и Сочи побывает на стадионах, где пройдут игры.