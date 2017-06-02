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02 июня 2017
22:45  02 июня 2017 0

Китаец пинком ноги уничтожил сталагмит возрастом 3000 лет. ВИДЕО

Уничтожив уникальный минерал, он спокойно ушелФото: Википедия

Полиция в Китае пытается установить личность вандала, уничтожившего уникальный сталагмит в провинции Гуйчжоу. Мужчину смогли заснять камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как турист в белой футболке бьет ногой несколько раз по сталагмиту, отламывает его и спокойно уходит, передает Nation news. Это уже не первый случай подобного вандализма в Китае. Соотечественники нарушителя предлагают помещать в «черный список» замеченных за такими преступлениями и больше никогда не подпускать их к достопримечательностям.

Как писало «URA.RU» ранее, 3 февраля в Серове прилюдно сожгли сталагмит из фекалий, ставший «героем интернета». Шокирующее видео процесса набрало тысячи просмотров. До этого сталагмит долгое время отравлял жизнь жителям одного из домов, пока его не вырубили топорами и кувалдой.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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