08:14 03 июня 2017 1

Президент РФ: "Хакеры могут быть где угодно" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что вмешавшиеся в американские выборы хакеры, которых считают российскими, могли быть хакерами из США, которые сумели «перевести стрелку» на Москву., — сообщает RT.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, между прочим, в Соединённых Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы?» — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что для киберпреступников было удобно раскрыть информацию, и они сделали это, сославшись на Россию.