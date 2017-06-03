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03 июня 2017
02 июня 2017
08:14  03 июня 2017 1

«Ловко перевели стрелку на Россию». Путин предположил, откуда были хакеры, повлиявшие на выборы в США

Путин. Архив, путин владимир
Президент РФ: "Хакеры могут быть где угодно"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что вмешавшиеся в американские выборы хакеры, которых считают российскими, могли быть хакерами из США, которые сумели «перевести стрелку» на Москву., — сообщает RT.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, между прочим, в Соединённых Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы?» — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что для киберпреступников было удобно раскрыть информацию, и они сделали это, сославшись на Россию.

Наталья Михалева
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