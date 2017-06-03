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03 июня 2017
02 июня 2017
08:49  03 июня 2017 0

Ученые нашли на Марсе гигантскую дыру. ФОТО, ВИДЕО

Вмятина похожа на яму Каркуна из "Звездных войн"nasa.gov

Спутник HiRISE обнаружил, что в южном полушарии Марса зияет гигантская дыра, — сообщает информагентство Nation News.

По мнению любителей подобных открытий, яма очень сильно напоминает Большую яму Каркуна на планете Татуин, которая фигурирует в «Звездных войнах». Cерьезная вмятина, могла образоваться после того, как на поверхность планеты свалился метеорит.

Сообщается, что огромную вмятину спутник обнаружил 25 марта. Исследователи отмечают, что ранее на Красной планете уже находили вмятины, происхождение которых можно считать загадочным.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
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