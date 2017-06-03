11:10 03 июня 2017 0

Участников круиза занесли в базу сайта "Миротворец" Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Речь идет о данных 216-ти россиян. Все они- пассажиры круизного лайнера «Князь Владимир» — сообщает информагентство National News со ссылкой на националистический интернет- ресурс. При этом, на украинском сайте почему-то сообщается, что все попавшие в «черный список» пассажиры- работники Росморпорта, и члены их семей.

«Миротворец» — украинский ресурс, созданный в 2014 году. Сайт позиционирующий себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

«Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых портал называет «изменниками родины», напоминают «Известия».

Добавим, что в базу данных «Миротворца» ранее попали российские артисты. Среди них Сергей Баталов, Александр Домогаров, Марина Яковлева, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Дима Билан, Юлия Самойлова, Григорий Лепс, Юрий Антонов и др.