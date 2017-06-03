{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Челябинской области
16:23  03 июня 2017 0

«Ложечку за маму». Южноуральцы возмущены наркотической антирекламой. ФОТО

Клипарт. Нижневартовск., наркотики
Борцов с наркотиками приняли за распространителейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Челябинское УФАС возбудило дело о распространении в Магнитогорске неоднозначной социальной рекламы, сообщили «URA.RU» в ведомстве. Горожан, обратившихся в СМИ и к антимонопольщикам, возмутило изображение маленького ребенка на фоне ложки, в которой готовится доза наркотика и надписи «Ложечку за маму».

При этом фразы «Надоели наркотики? Поможем бесплатно…» не бросаются в глаза из-за компоновки плакатов, размещенных в лифтах жилых домов. Многие магнитогорцы, особенно со слабым зрением, восприняли баннеры как рекламу наркотиков, а не помощи по избавлению от наркозависимости.

Большинство членов Экспертного совета по рекламному законодательству сочло рекламу ненадлежащей: маленький ребенок показан в опасной ситуации, а также в ситуации, побуждающей к угрожающим жизни и здоровью действиям. Это противоречит п. 6 ст. 6 Закона о рекламе, пояснили в УФАС.

Социальная реклама показалась магнитогорцам неоднозначной
Фото: Челябинское УФАС

Челябинское УФАС России запросило у рекламодателя — ООО «Интерьер-салон», — письменные объяснения и документы, необходимые для расследования. Комиссия будет разбирать дело 28 июня.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров