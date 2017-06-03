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03 июня 2017
Главные новости Москвы
22:00  03 июня 2017 0

Toyota разочаровалась в сотрудничестве сTesla

Адресники. Сургут, тойота центр
О датах выхода автомобилей на рынок пока не сообщаетсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Автогигант Toyota прекратил сотрудничество с компанией Tesla и продал все имеющиеся у него акции. Направление, связанное с разработкой электромобилей, японцы собираются вести самостоятельно.

Компания начала активно развивать собственные проекты электрокаров и больше не видит необходимости в работе с Tesla, сообщил «телеканал 360». В частности, в 2016 году корпорация приступила к разработке особо емких аккумуляторов. Уже к 2020 году корпорация готовится развернуть массовое производство электромобилей, способных проехать на одной зарядке до 300 км. Предполагается, что платформой для них послужат популярный гибрид Prius или седан Corolla.

Toyota приобрела 3,15% акций Tesla за 40,5 млн долларов в мае 2010 года. Тогда было объявлено о сотрудничестве в области производства экологичных электромобилей. С тех пор японская компания разрабатывала прототип спортивных внедорожников с батареями Tesla, однако они так и не пошли в массовое производство. В 2014 году «Тойота» продала первый пакет акций Tesla, а к началу 2017 года полностью избавилась от них

Семен Гринберг
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