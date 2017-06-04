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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
03:32  04 июня 2017 0

В Германии мигрант зверски убил пятилетнего мальчика из России

Клипарт, нож, жертва, насилие, убийца, маньяк
Полиция ФРГ устанавливает детали произошедшегоФото: depositphotos.com © URA.RU

В Германии на территории одного из лагерей для беженцев 41-летний афганец смертельно ранил ножом 5-летнего ребенка, а также нанес увечья его матери. По данным немецких СМИ, погибший мальчик являлся выходцем из России.

Инцидент произошел в баварском городе Кам. Мужчина набросился с ножом на ребенка, после чего ранил женщину, бросившуюся спасать малыша. При этом достоверно известно лишь о гибели ребенка, о состоянии здоровья пострадавшей женщины продолжают поступать противоречивые данные.

Как сообщает РБК, прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего. Свидетелем трагедии являлся 6-летний брат погибшего ребенка из России. В настоящий момент врачи пытаются вывести мальчика из шокового состояния.

В данный момент мотивы преступника выясняются немецкой полицией. Посольство РФ и и Генконсульство в Германии проводят проверку произошедшего.

Сергей Макеев
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