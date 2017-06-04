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31 мая 2017
10:49  04 июня 2017 0

В пермском лесу нашли человеческие останки. Они могут принадлежать судье, пропавшему несколько лет назад

Рабочая поездка по городу. Екатеринбург, сосны, зелень, кусты, лес, тропинка
На останки натолкнулись местные жителиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Октябрьском районе Прикамья местные жители обнаружили останки человека с личными вещами. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что для установление личности погибшего понадобится провести экспертизу, которая займет не менее двух месяцев.

«В данный момент нельзя с полной уверенностью сказать, кому принадлежит тело», — отметили в следствии, пишет портал 59.ru. На месте обнаружения тела также были найдены личные вещи: велосипед, навигатор и металлодетектор.

Как пишут пермские СМИ, именно с такими вещами пропал без вести федеральный судья Октябрьского районного суда Дмитрий Епанов еще в 2014 году. 20 апреля он выехал в неизвестном направлении из дома в поселке Октябрьский на велогибриде марки «Электро». При себе у него также был металлодетектор в корпусе черно-красного цвета.

После бесследного исчезновения судьи было возбуждено уголовное дело. Тогда же полиция в объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении в размере 300 тысяч рублей.

Нина Калинина
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