11:51 04 июня 2017 1

Топ- менеджеры российского автогиганта озвучили ценовую политику на форуме в Санк- Петербурге Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Руководство российского машиностроительного бренда «АвтоВАЗ» в этом году не планирует менять существующие цены на автомобили. Об этом журналистами рассказал глава правления компании Николя Мор на Питерском экономическом форуме., — сообщает Nation News.

В январе стоимость ряда моделей уже подорожала. К ним относятся LADA Vesta (+3,2%, 545 900 рублей) и LADA Granta (+1,6%, 389 900 рублей).

До конца года, отметил Мор, цена не изменится.

При этом на экспорт АвтоВАЗ планирует отправить больше 25 тысяч единиц готовой продукции. В том числе, по информации «Русской Планеты», несколько сотен российских авто до конца года должны отправиться в Поднебесную. «Китай очень специфичная возможность для Lada 4×4 для сельских регионов. Мы обсуждаем возможность поставок напрямую с некоторыми партнерами», — уточнил президент компании и добавил, что также ведутся переговоры с казахстанским «Бипек-авто».