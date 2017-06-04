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Главные новости Тюменской области
19:47  04 июня 2017 0

В Тюмени два скутериста грабили прохожих на улице

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж"Фото: Pixabay

Тюменские полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в грабеже. Злоумышленники подъезжали к потерпевшим на скутере и резко выхватывали сумки из рук.

Первую попытку грабежа злоумышленники предприняли днем минувшей пятницы, однако женщина успела убрать руку и подозреваемые скрылись ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Тюменской области.

Уточняется, что спустя несколько часов бандиты нашли новую жертву и сумели добыть 11 тысяч рублей и сотовый телефон. Полиция на тот момент уже занимались розыском злоумышленников, и, когда поступила ориентировка о новом нападении, стражам порядка удалось сузить место поиска и задержать преступников по горячим следам.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.

Семен Гринберг
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