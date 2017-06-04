22:09 04 июня 2017 0

В Англии произошло три теракта за месяц Фото: depositphotos.com © URA.RU

21 из 48 пострадавших при террористическом акте в Лондоне находятся в критическом состоянии. По данным британской Национальной службы здравоохранения, пострадавшие находятся в пяти больницах, передает RT.

Согласно последней информации, среди жертв террористов есть иностранцы, в том числе гражданин Канады. Чтобы уничтожить нападавших, полицейские произвели по ним 50 выстрелов. Также правоохранительные органы «добились существенного прогресса в установлении личностей трех нападавших».

Сейчас полиция оцепила местность и проводит обыски в одном из зданий в районе Ист-Хэм на востоке Лондона. Ист-Хэм с запада примыкает к району Баркинг, где ранее были задержаны 12 подозреваемых в причастности к атакам, сообщает Reuters.