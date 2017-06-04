{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
22:09  04 июня 2017 0

Половина пострадавших при теракте в Лондоне — на грани смерти

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, лондон, англия, великобритания, Биг Бен, big ben
В Англии произошло три теракта за месяцФото: depositphotos.com © URA.RU

21 из 48 пострадавших при террористическом акте в Лондоне находятся в критическом состоянии. По данным британской Национальной службы здравоохранения, пострадавшие находятся в пяти больницах, передает RT.

Согласно последней информации, среди жертв террористов есть иностранцы, в том числе гражданин Канады. Чтобы уничтожить нападавших, полицейские произвели по ним 50 выстрелов. Также правоохранительные органы «добились существенного прогресса в установлении личностей трех нападавших».

Сейчас полиция оцепила местность и проводит обыски в одном из зданий в районе Ист-Хэм на востоке Лондона. Ист-Хэм с запада примыкает к району Баркинг, где ранее были задержаны 12 подозреваемых в причастности к атакам, сообщает Reuters.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров