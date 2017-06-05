23:41 04 июня 2017 0

Польша не собирается пускать к себе беженцев из мусульманских стран Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что европейским странам пора изменить отношение к мигрантам-мусульманам и прекратить политику «открытых дверей», ведущую к росту количества терактов.

«Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе — это факт, а не инциденты. Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, приносит плохие плоды. Это отход от корней цивилизации Европы, а значит — от христианства», — цитирует Блащака РИА «Новости».

Блащак также подчеркнул, что Польша не собирается принимать участие в европейской программе переселения беженцев, поскольку наплыв мигрантов неизбежно приведет к трагическим последствиям внутри страны. «Нужно менять политику миграции. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока», — заявил польский политик.